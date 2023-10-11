İnşaat maliyetleri yüzde 66 arttı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada çimento ve hazır beton sektöründeki fahiş fiyat artışlarına dikkat çekmiş ve fiyat artışlarının yakın takibe alındığını duyurmuştu.

TÜİK'in inşaat maliyetleri konusunda yaptığı son araştırma Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haklılığını ortaya koydu.

Buna göre; inşaat maliyet endeksi, ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 4,62, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,46 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 5,82, işçilik endeksi yüzde 1,92 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 52,18, işçilik endeksi yüzde 113,27 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 4,09, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 65,48 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi de bir önceki aya göre yüzde 6,30, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,61 arttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, araba sektörünün ardından konut sektöründe yaşanan fahiş fiyat artışlarını da mercek altına almış ve Kabine Toplantısı sonrası şu açıklamalarda bulunmuştu:

"Konut ve kira sektöründe adil, dürüst, özenli ve makul şekilde hareket etmeyerek piyasanın dengesini bozan fahiş fiyat artışlarına yol açan kişi ve kurumlara yönelik ağır yaptırımlar getiriyoruz. Çimento ve hazır beton sektöründeki dengesiz fiyat artışları da yakın takibe alındı. Yapılacak incelemeler sonunda haksız bir şekilde fiyat yükselttiği tespit edilen firmalar bunun bedelini ağır para cezalarıyla ödeyecekler.”