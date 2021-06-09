İnşaat işçisi sallanan duvara isyan etti

Sosyal medyada bir inşaat işçisi tarafından paylaşılan görüntüler 'insan hayatı bu kadar ucuz mu?' dedirtti. Görüntülerde henüz inşaat halinde olan binanın tuğla duvarını elindeki sopa ile iten işçi, tuğla duvarın nasıl sallandığını gözler önüne serdi.

"BURADA İNSAN YAŞAYACAK"

Videoda duvarı ören ustayı ve sert bir dille eleştiren vatandaş, "Deprem olduğu zaman insanların canları neden önemsiz. Anlatıyoruz anlamıyorlar. Bu duvarı görüyor musunuz? Ben işimden utanıyorum. Burada insan yaşayacak. Bakın, izleyin "sözlerini kullandı.