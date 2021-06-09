İnşaat işçisi sallanan duvara isyan etti
İnşaat işçisi tarafından çekilen görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. İnşaat halindeki binanın tuğla duvarının nasıl sallandığını gösteren işçi, "Ben işimden utanıyorum" dedi.
Sosyal medyada bir inşaat işçisi tarafından paylaşılan görüntüler 'insan hayatı bu kadar ucuz mu?' dedirtti. Görüntülerde henüz inşaat halinde olan binanın tuğla duvarını elindeki sopa ile iten işçi, tuğla duvarın nasıl sallandığını gözler önüne serdi.
"BURADA İNSAN YAŞAYACAK"
Videoda duvarı ören ustayı ve sert bir dille eleştiren vatandaş, "Deprem olduğu zaman insanların canları neden önemsiz. Anlatıyoruz anlamıyorlar. Bu duvarı görüyor musunuz? Ben işimden utanıyorum. Burada insan yaşayacak. Bakın, izleyin "sözlerini kullandı.
İnşaat halindeki binanın tuğla duvarının nasıl sallandığını gösteren görüntüler, sosyal medyada tepki çekti— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) June 9, 2021
🔹Görüntülerde henüz inşaat halinde olan binanın tuğlalarını sopayla iten inşaat işçisi, sallanan tuğlaları göstererek "işimden utanıyorum" dedi pic.twitter.com/xDFQNsyTLd
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