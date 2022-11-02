İnşaat alanında 4 ceset bulundu!

Alınan bilgiye göre, Karaağaç Mahallesi'nde bir site inşaatı alanında kazı çalışması yapan kepçe operatörü Engin Yavuz ve işçi Veysel Araç, toprak altında insan kemiklerine rastladı.

İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaklaşık 1 metre toprak altına gömülü vaziyette olan alanda kazı çalışmalarına başladı.

Savcılık nezaretinde yürütülen çalışmalarda, 4 insana ait olduğu belirlenen kemiklerin yanı sıra 1900'lü yıllara ait olduğu belirtilen metal paralar bulundu.

Eski bir mezarlık olduğu değerlendirilen alanla ilgili polisin çalışması sürüyor.