İngiltere'ye gitmeye çalışan göçmen botu Manş Denizi'nde battı, 27 kişi boğuldu

Göçmen botunun batması sonucu ilk olarak 31 kişinin öldüğü duyurulsa da, Fransız yetkililer toplam ölü sayısını 27 olarak düzeltti.

Uluslararası Göç Örgütü, olayın Manş Denizi'nde veri toplamaya başladıkları 2014 yılından bu yana gerçekleşen en ölümlü olay olduğunu belirtti.

Fransa'nın kuzeyinde yayın yapan yerel haber sitesi La Voix Du Nord, göçmen botuna büyük bir konteyner gemisinin çarptığını ve botun alabora olduğunu ileri sürdü.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yaşananlardan ötürü "dehşete kapıldığını" ifade etti ve İngiltere'nin insan kaçakçılığı çetelerini durdurmak için her şeyi yapacağını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise "Fransa, Manş'ın mezarlığa dönüşmesine izin vermeyecek" dedi.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ölenler arasında beş kadın ve iki çocuğun da olduğunu duyurdu.

Darmanin, Belçika sınırında olayla ilgili olduğundan şüphelenilen 4 kişinin gözaltına alındığını aktardı.

Fransız ve İngiliz yetkililer, Manş Denizi'nde havada ve denizde arama kurtarma operasyonunu birlikte yürütüyor.

Bir Fransız sahil güvenlik görevlisi, bir balıkçının alarm çalmasıyla harekete geçildiğini aktardı.

FRANSA'YA DAHA FAZLA YARDIM TAAHHÜDÜ

Boris Johnson, Manş Denizi'ndeki göçmen akışını engellemeye yönelik çabalarının "yeterli olmadığını" dile getirdi ve İngiltere'nin Fransa'ya desteğini artırmayı teklif edeceğini bildirdi.

İngiltere, Fransa'ya kıyı şeridindeki polis devriyelerini, hava gözetimini ve limanlardaki güvenlik altyapısını artırmaya yardımcı olmak için 2021-22 döneminde 62,7 milyon Euro vermeyi kabul etmişti.

Göç sorunuyla ilgili Avrupalı bakanları acil olarak toplantıya çağıran Macron, trajedi olarak nitelendirdiği olaydaki sorumluları bulup yargılayacaklarına dair de söz verdi.

Fransa Cumhurbaşkanı, 2021 başından beri Fransa'da bin 552 kaçakçının tutuklandığını ve 44 şebekenin de dağıtıldığını sözlerine ekledi.

Son haftalarda en az 10 kişinin daha sınırı geçmeye çalışırken öldüğü düşünülüyor.

CALAIS LİMANI'NDA PROTESTO

Calais Limanı'nda olayın ardından küçük bir grubun protesto gösterisi yaptığı bildirildi. Göçmenlerin haklarını korumaya yönelik çalışmalar yapan örgütlerin temsilcileri, Manş Denizi'ndeki durumu protesto eden sloganlar attı ve hayatını kaybedenleri anmak için mumlar yaktı.

Olay, İngiltere tarihindeki en büyük göçmen akının yaşandığı dönemde gerçekleşti.

Pazartesi günü itibarıyla 2021'de İngiltereye ulaşan göçmen sayısı 2020'dekinin üç katına ulaşmıştı.

Bu ay başında sadece bir günde bin göçmen İngiltere'ye ulaşmıştı.