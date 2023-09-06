İngiltere'den Putin'i çıldırtacak Wagner kararı!

İngiltere İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 13 Eylül'de yürürlüğe girmesi beklenen talimat doğrultusunda Wagner üyeleri, iltisaklı kişiler ve destekçilerin 14 yıla kadar hapisle cezalandırılacağı bildirildi.

Wagner'e ait mallara el konulacak

Ukrayna, Suriye, Orta Afrika Cumhuriyeti, Sudan, Libya, Mozambik ve Mali'de faaliyetleri bulunan Wagner'e ait mallara da terör örgütüne ait olduğu gerekçesiyle el konabileceği belirtildi.

Wagner'in Ukrayna'da ve Afrika'da kanlı operasyonlar yürüttüğü kaydedilerek, bu operasyonlarda insan hakları ihlalleri yaşandığı da vurgulandı.

Wagner'in yasaklı terör örgütü olarak ilan edilmesi kararında ise sebep olarak, grubun faaliyetlerinin kapsamı, yurt dışındaki İngiliz vatandaşlarına yönelik tehditleri ve küresel çapta terörle mücadeleye destek verme amacı gösterildi.

"İngiltere, Rusya saldırganlığını kınamaya devam edecektir"

Ukrayna'nın Wagner'in terör örgütü ilan edilmesi çağrısına da yanıt verildiği belirtilen açıklamada, "İngiltere, Ukrayna'ya koşulsuz desteğini sürdürecek ve Rusya saldırganlığını kınamaya devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

Daha önce İngiltere'nin Wagner'le ilişkili 13 kişiye yaptırım uyguladığı hatırlatılan açıklamada Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Tom Tugendhat'ın değerlendirmelerine de yer verildi.