İngiltere'den ezber bozan iddia... İşte Putin'in 'gizli' planı!

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rusya’ya yönelik çok konuşulacak suçlamalarda bulundu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’da Rus yanlısı bir lideri göreve getirmek istediği ve Rus istihbaratının planın bir parçası olarak bazı eski Ukraynalı politikacılarla temas halinde olduğu iddia edildi.

Murayev, partisi 2019 seçimlerinde oyların yüzde 5'ini alamayınca Ukrayna parlamentosundaki koltuğunu kaybetmişti.

Söz konusu suçlamalara ilişkin herhangi bir kanıt öne sürmeyen İngiliz Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın eski Ukraynalı milletvekili Yevhen Murayev’i Rus yanlısı hükümetin potansiyel lideri olarak gördüğüne ilişkin bilgiler elde edildiğini belirtti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kremlin'in Ukrayna'da Rus yanlısı yönetim kurma planına izin vermeyeceğiz. Kremlin, askeri harekatın büyük bir stratejik hata olacağını ve İngiltere ile ortaklarının Rusya'ya ciddi bir bedel ödeteceğini biliyor" dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı ayrıca Rus istihbarat servisleriyle bağlantıları olan eski Ukraynalı politikacılar hakkında bilgi sahibi olduğunu ve beş kişinin listelendiğini söyledi.

Açıklamada, 'Bunlardan bazılarının şu anda bir saldırı planlamasına dahil olan Rus istihbarat görevlileriyle bağlantısı var' denildi.

MURAYEVİN YANI SIRA 4 İSİM DAHA AÇIKLANDI

İngiltere Dışişleri, 4 Ukraynalı politikacının daha ismini vererek Rus istihbaratının, bu dört kişi dahil olmak üzere çok sayıda eski Ukraynalı politikacıyla bağlantılarını sürdürdüğü istihbaratına sahip olduklarını vurguladı.

İsmi açıklanan 4 Ukraynalı politikacılar arasında; eski Ukrayna Başbakan Vekili Serhiy Arbuzov, eski Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve eski Ukrayna Devlet Başkanı Yanukoviçin özel kalem müdürü Andriy Kluyev, eski Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi (RNBO) eski Başkan Yardımcısı Vladimir Sivkovich ve 2010-14 yılları arasında görev yapan eski Ukrayna Başbakanı Mykola Azarov bulunuyor.

RUS İSTİHBARATIYLA ÇALIŞIYORLAR

Bakanlık bu isimlere dair yaptığı açıklamada Bunlardan bazılarının şu anda Ukrayna’ya yönelik bir saldırı planlamasına dahil olan Rus istihbarat görevlileriyle bağlantıları var denildi.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Rusya ise İngiltere’nin iddialarını “dezenformasyon” olarak nitelendirerek, İngiltere ve NATO’yu Ukrayna konusunda gerilimi arttırmakla suçladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nı bu provokatif faaliyetlere durdurmaya, anlamsız açıklamaları yaymaya son vermeye ve son olarak bu çabalarını Moğol-Tatar istilasının tarihini öğrenmeye yoğunlaştırmaya çağırıyoruz' ifadelerine yer verildi.