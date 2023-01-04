İngiltere'den Devrim Muhafızları kararı: Terör örgütü ilan edilecek

Telegraph'ın haberine göre, İngiltere İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü ilan etmeyi planladığını öne sürdü.

Haberde, söz konusu kararın haftalar içinde açıklanabileceği bilgisi paylaşıldı.

Telegraph, hükümetin Devrim Muhafızları'na karşı bu hamleyi istihbarat örgütleriyle birlikte aylardır değerlendirdiğini de aktardı.

Grubun terör örgütü ilan edilmesiyle, Devrim Muhafızları'nın üyesi olmak, görüşmelerine katılmak ve faaliyetlerini desteklemek suç kapsamına alınacak.

Devrim Muhafızları'na karşı böyle bir olası kararın, İran'a yönelik politikasının daha da katılaşması anlamına geleceği de bildirildi. Ayrıca Tahran yönetimiyle tıkanan nükleer müzakerelerin de bundan olumsuz etkileneceği ifade edildi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Devrim Muhafızları'nı Nisan 2019'da yabancı terör örgütü listesine almıştı.

Kanada'ysa Devrim Muhafızları'nı doğrudan terör örgütü ilan etmemiş ama ekimde örgütten 10 bin kişinin ülkeye girişini yasaklamıştı.