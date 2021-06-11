İngiltere'den çarpıcı yorum: Hiçbir ülke Türkiye kadar etkin kullanamadı

Reuters'ta, Türkiye'nin İHA pazarında öncü bir aktör haline gelmesiyle ilgili bir makale yayınlandı.

"TÜRKİYE KADAR ETKİN KULLANAN ÜLKE YOK"

Peter Apps tarafından kaleme alınan makalede, hiçbir ülkenin İHA dinamiğini Türkiye kadar etkin kullanmadığı yazıldı.

Türkiye'nin, Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını Katar, Tunus ve Ukrayna gibi ülkelere satarak, İHA pazarında ana taşıyıcı haline geldiği de okuyucuya aktarıldı.

"TÜRKİYE'NİN İHA İHRACATINDAKİ BAŞARISINI GÖRMEKTEN HERKES MEMNUN DEĞİL"

İnsansız hava araçlarının Türkiye'nin dış politikasıyla mükemmel şekilde uyum sağladığının belirtildiği yazıda, "Türkiye'nin İHA ihracatındaki başarısını görmekten herkes memnun değil." detayı dikkat çekti.

Yine makalede, Türkiye'nin ürettiği insansız hava araçlarının Dağlık Karabağ krizinde Azerbaycan'a önemli destek sağladığının da altı çizilirken, konuyla ilgili, "Türk drone'ları Ermeni tanklarını etkisiz hale getirdi." ifadesi kullanıldı.

"AZERBAYCAN'IN ASIL BAŞARISI, TÜRKİYE'NİN DESTEĞİYDİ"

Geçen yıl Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki Dağlık Karabağ çatışmasında Türkiye'nin desteği, Azerbaycan'ın savaş alanındaki başarısının asıl noktasıydı. Türk İHA'ları, savaş alanında Ermeni tanklarını şiddetli bir etkiyle hedef aldı.

Türkiye'nin İHA'lardaki ihracat başarısını görmek herkesi memnun etmiyor. Kanada, nisan ayında, potansiyel İHA bileşenlerinin Türkiye'ye ihracatını engelledi. Batı da Ankara'nın Rus S-400 hava savunma sistemini satın alması nedeniyle yaptırım uygulamıştı."