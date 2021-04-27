AjansHaber.com.tr Dünya İngiltere'den 22 kişiye yaptırım

İngiltere'den 22 kişiye yaptırım

İngiltere, "Küresel Yolsuzlukla Mücadele Rejimi" kapsamında Rusya, Güney Afrika, Güney Sudan ve bazı Latin Amerika ülkelerinde yolsuzluğa karışan 22 kişiye yaptırım kararı aldı.

Açıklama İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.

Bakanlık, "Küresel Yolsuzlukla Mücadele Rejimi" kapsamında, dünya çapında ismi yolsuzluk olaylarına karışan bazı kişilere yaptırım getirdiğini açıkladı.

Bu kişilerin, yaptırımlar kapsamında İngiliz bankaları aracılığıyla paralarını aklayamayacağı kaydedildi.

İlk kez açıklanan yaptırımlarla Rusya, Güney Afrika, Güney Sudan ve bazı Latin Amerika ülkelerinden 22 kişiye seyahat yasağı getirildiği ve bu kişilerin mal varlıklarının dondurulduğu belirtildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
‘Bir an nefes alamadım, aklıma Floyd geldi’
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Akıncıya sert tepki
Rus tarihçiden "sözde Ermeni soykırımı" açıklaması
İtalya'da defin işlemleri durdu
İsrail güçleri Batı Şeria’da 5 gazeteciyi yaraladı
Osmanlı'da kimse Hristiyan azınlıkları yok etmedi
İsrail küçük çocuğun naaşını 3 yıl sonra verdi