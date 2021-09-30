İngiltere'deki ırkçı saldırıya hapis cezası

Birmingham Mahkemesi tarafından görülen davada, sosyal paylaşım sitesi Facebook'daki hesabından Sawyers'a ırkçı içerikli mesaj atan İngiliz taraftar Simon Silwood'a iki ay hapis ve 500 sterlin para cezaları verildiği belirtildi.

Kararı veren bölge hakimi Briony Clarke, "Çevrim içi ırkçı saldırılara yer yoktur. Benim görüşüme göre, bu eylem çok açık bir şekilde hapis cezası gerektirir." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl İngiltere Premier Lig'de yer alan West Bromwich Albion'un Manchester City'ye 5-0 yenildiği maçın ardından Silwood, söz konusu mesajı futbolcuya atmıştı.

Karayipler'de iki adadan oluşan federal bir ülke olan Saint Kitts ve Nevis'in vatandaşı Romaine Sawyers, bu sezon Stoke City'de kiralık olarak forma giyiyor.