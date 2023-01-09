İngiltere'de tek kullanımlık plastik yasaklanıyor

Ülkede yerel basındaki haberlere göre, Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı, İngiltere'de plastik çatal, bıçak ve tabak gibi tek kullanımlık ürünlerle ilgili yasağı onayladı.

Ancak söz konusu uygulama, süpermarketler veya mağazalarda bulunan ürünleri kapsamayacak.

İngiltere Çevre Bakanı Therese Coffey'in gelecek günlerde yasağın ne zaman yürürlüğe gireceğine ilişkin açıklama yapması öngörülüyor.

"Halkın çağrılarına bir kez daha kulak verdik"

Bakan Coffey, The Mail on Sunday gazetesine yaptığı açıklamada, tek kullanımlık plastik ürünü yasaklamaya hazırlandıklarını doğruladı ve plastik bir çatalın ayrışmasının 200 yıl sürebildiğini, çöplüklerde kaldığını veya okyanusları kirlettiğini dile getirdi.

Coffey, sorunu doğrudan çözmek için harekete geçmeye kararlı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Son yıllarda zaten önemli adımlar attık ama yapacak daha çok şeyin olduğunu biliyoruz ve halkın çağrılarına bir kez daha kulak verdik. Bu yeni yasağın milyarlarca plastik parçanın çevreyi kirletmesini durdurmak ve gelecek nesiller için doğal çevrenin korunmasına yardımcı olmak için büyük bir etkisi olacak."

"Çok geç kalınmış bir hareket ve hala okyanusta bir damla"

Çevreci örgüt Greenpeace'in İngiltere'deki siyasi kampanyalarının sorumlusu Megan Randles de konuya ilişkin açıklamasına, "Çöpe atılan milyarlarca parçanın kaldırılması asla kötü bir şey olmasa da bu çok geç kalınmış bir hareket ve plastik dalgasını durdurmak için yapılması gerekenlerle karşılaştırıldığında hala okyanusta bir damla." değerlendirmesinde bulundu.

Randles, plastik kullanımının azaltılması konusunda hükümete daha anlamlı stratejik adımlar atması çağrısında bulundu.

Benzer yasaklar İskoçya'da zaten uygulanırken İngiltere'de tek kullanımlık plastik pipetler, karıştırıcılar ve plastik saplı pamuklu çubuklar 2020'de yasaklanmıştı.

İskoçya, Haziran 2022'de tek kullanımlık plastik ürün kullanan işletmelere yasaklar getirilmiş, Galler'de ise Aralık 2022'de benzer bir yasa onaylanmıştı.

İngiltere'de veriler, her yıl yaklaşık 1,1 milyar tek kullanımlık plastik tabak ve 4,25 milyar çatal bıçak takımı kullandığını, bunların sadece yüzde 10'unun kullanıldıktan sonra geri dönüştürüldüğünü ortaya koyuyor.