İngiltere'de normalleşme yolunda ikinci aşamaya geçiliyor
İngiltere Başbakanı Boris Johnson koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılmasına, planlandığı gibi 12 Nisan'da atılacak ikinci adımla devam edileceğini duyurdu.
Johnson, virüsle mücadelenin başarılı seyrettiğini söyledi ve halkın göstermiş olduğu sabrın karşılığını aldıklarını ekledi.
12 Nisan'dan itibaren İngiltere'de kuaförler, spor salonları ve kütüphaneler tekrar açılacak.
Restoranlar ve publar açık hava alanlarında hizmet vermeye başlayacak.
15 kişiye kadar düğünlere izin verilecek, aynı hanede yaşayanların birlikte tatile gitmesine izin verilecek.
Öte yandan uluslararası seyahatlerdeki yasak devam ediyor.
Ülke genelinde günlük vaka sayısı 2 bin 700'e kadar düşse de hükümet işçilere "Mümkün oldukça evden çalışın" çağrısı yapmaya devam ediyor.
Başbakan Johnson bugünkü konuşmasında belirti göstermeyen kişileri de düzenli olarak test yaptırmaya davet etti.
Bu testler ücretsiz olarak eczanelerden ve sağlık merkezlerinden edinilebiliyor. Testlerin evlere ücretsiz olarak gönderilmesi de mümkün.
Johnson koronavirüs statü sertifikası da denen, insanların hastalığı geçirerek veya aşı aracılığıyla bağışıklık kazanıp kazanmadığını gösterecek bir belge üzerinde çalışmaların devam ettiğini söyledi.
Toplantı öncesi basında yer alan haberlerde "aşı pasaportlarına" dair bir açıklama yapılabileceği yer almıştı.
Bu tür sertifika veya pasaportlar, ayrımcılığa yol açabileceği gerekçesiyle eleştiriliyordu.
Johnson, uluslararası seyahatlere 17 Mayıs'ta başlamayı umduklarını fakat bunu kesin olarak ifade etmek için henüz erken olduğunu söyledi.
Başbakan Johnson ile basın toplantısına katılan hükümetin sağlık danışmanı Prof. Chris Whitty ise ülkenin Covid-19'la mücadelesinde aşılamanın önemine dikkat çekti.
31,6 milyon kişinin aşı olduğunu ve bunlardan 5,4 milyonuna ikinci doz aşının da yapıldığını söyleyen Whitty, 80 yaş üzeri grupta aşının yalnızca ilk dozunu olanlar arasında hastalık belirtisi gösterenlerin yüzde 60, hastaneye kaldırılanların yüzde 80 azaldığını da ekledi.
BBC'ye konuşan hükümetin koronavirüs bilim danışmanı Prof. Neil Ferguson, 17 Mayıs sonrasında ise uluslararası seyahatlere izin verilmesinin ardından Avrupa'dan gelecek yolculara koronavirüs testi zorunluluğunun devam edebileceğini söyledi.
Ferguson özellikle Güney Afrika varyantının endişe verici olduğunu, İngiltere'de vakaların yüzde 4 ila 5'ini oluşturan bu varyantın payının Fransa'da yüzde 17, Lüksemburg'da yüzde 20 olduğunu ifade etti.
BBC'ye konuşan seyahat acentası TUI'nin Birleşik Krallık ve İrlanda Direktörü Andrew Flintham, uluslararası seyahatlere izin verildikten sonra Türkiye, Yunanistan, Kıbrıs ve İspanya'nın en popüler ülkeler olmasını beklediklerini aktardı.
Flintham yaz sezonu açılmadan önce uluslararası seyahatlere dair kuralların netleştirilmesi çağrısı yaptı.
Pazar günü Telegraph gazetesine yazan Kabineden Sorumlu Bakan Michael Gove, Covid pasaportu için İsrail'deki gibi bir cep telefonu uygulamasının kullanıma alınabileceğini ifade etmişti.
Covid pasaportlarının tiyatro, konser, stadyum veya gece kulübü gibi mekanlara girerken kullanılabileceği belirtiliyor.
BBC Türkçe
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