İngiltere'de normalleşme yolunda ikinci aşamaya geçiliyor

Johnson, virüsle mücadelenin başarılı seyrettiğini söyledi ve halkın göstermiş olduğu sabrın karşılığını aldıklarını ekledi.

12 Nisan'dan itibaren İngiltere'de kuaförler, spor salonları ve kütüphaneler tekrar açılacak.

Restoranlar ve publar açık hava alanlarında hizmet vermeye başlayacak.

15 kişiye kadar düğünlere izin verilecek, aynı hanede yaşayanların birlikte tatile gitmesine izin verilecek.

Öte yandan uluslararası seyahatlerdeki yasak devam ediyor.

Ülke genelinde günlük vaka sayısı 2 bin 700'e kadar düşse de hükümet işçilere "Mümkün oldukça evden çalışın" çağrısı yapmaya devam ediyor.

Başbakan Johnson bugünkü konuşmasında belirti göstermeyen kişileri de düzenli olarak test yaptırmaya davet etti.

Bu testler ücretsiz olarak eczanelerden ve sağlık merkezlerinden edinilebiliyor. Testlerin evlere ücretsiz olarak gönderilmesi de mümkün.

Johnson koronavirüs statü sertifikası da denen, insanların hastalığı geçirerek veya aşı aracılığıyla bağışıklık kazanıp kazanmadığını gösterecek bir belge üzerinde çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Toplantı öncesi basında yer alan haberlerde "aşı pasaportlarına" dair bir açıklama yapılabileceği yer almıştı.

Bu tür sertifika veya pasaportlar, ayrımcılığa yol açabileceği gerekçesiyle eleştiriliyordu.

Johnson, uluslararası seyahatlere 17 Mayıs'ta başlamayı umduklarını fakat bunu kesin olarak ifade etmek için henüz erken olduğunu söyledi.

Başbakan Johnson ile basın toplantısına katılan hükümetin sağlık danışmanı Prof. Chris Whitty ise ülkenin Covid-19'la mücadelesinde aşılamanın önemine dikkat çekti.