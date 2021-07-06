İngiltere'de Müslüman milletvekilinden 'heykele gösterilen saygının Hz. Muhammed'e gösterilmediği' eleştirisi

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin Müslüman milletvekili Naz Shah, Avam Kamarası’nda yaptığı konuşmada polise gösterilerde daha fazla yetki veren yasa tasarısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pakistan asıllı siyasetçi Shah, tasarının yasalaşması durumunda heykellere zarar verenlere 10 yıla kadar hapis cezası verilebileceğini hatırlatarak, "Neden taş veya demirden bir heykele saldırana bir taş duvara ya da kapıya saldırandan daha fazla ceza verilecek." diye seslendi.

Heykellerin milletin tarihi, sosyal ve kültürel hislerini temsil ettiğini, bu hassasiyetlere bağlı duyguların korunmasının sivil düzenin sağlanmasının esası olarak görüldüğünü kaydeden Shah, bu hassasiyetin dini şahsiyetlere karşı gösterilmediğine dikkati çekti.

Shah, "Bir Müslüman olarak benim, bu ülkede yaşayan milyonlarca Müslümanın ve dünyanın dörtte birini oluşturan Müslümanların bu dünyada her nefeste ve her gün sevgilimiz Hz. Muhammed kadar onurlandığı ve andığı başka bir şey yok. Ancak bağnazlar ve ırkçılar peygamberimiz Hz. Muhammed'e iftirada bulunduğunda kalplerimizde dayanılmaz manevi zarar oluşmaktadır. O, 2 milyar Müslümanın kalbinde andığı, hayatında onur duyduğu ve kimliğinin ve varlığının temelini oluşturduğu liderdir." diye konuştu.

Ünlü İngiliz oyun yazarı George Bernard Shaw'ın Hz. Muhammed hakkında kullandığı "O bu dünyaya adım atan açık ara en dikkat çekici şahsiyetti" ifadelerini kullanan Shah, Hz. Muhammed hakkında yapılan karikatürleri de eleştirdi.

Shah, "Bu sadece karikatürdü diyenlere bunlar da sadece heykel demeyeceğim. Bu sadece çizgi film ya da heykel değil. Bizim için çok daha fazlasını temsil ve ifade ederler." dedi.

Yasayla Oliver Cromwell ve Churchill gibi laik ve politik şahsiyetler söz konusu olduğunda kamu düzeninin ve duygusal zararın muhafaza edileceğini kaydeden Shah, ancak bu hassasiyetin modern İngiltere'deki birçok insanın kalbinde olan Hz. Muhammed, Musa, İsa, Raam, Buda, Guru Nanak gibi dini şahsiyetler için geçerli olmayacağını belirtti.

Tasarı

Tartışmalı tasarının yasalaşması durumunda polis, protestolar için başlama ve bitiş saatleri belirleyebilecek.

Belirli bir gürültü seviyesi belirlenebilecek ve gürültünün bir kurumun işlerini aksatacak, çevredeki kişiler üzerinde ciddi etki oluşturacak noktaya varması halinde gösteriye müdahale edilebilecek.

İçişleri Bakanı, parlamento onayı olmadan nelerin kurumlar ve halk için "ciddi aksaklık" oluşturduğunu tanımlama yetkisine sahip olacak. Dolayısıyla bakan, "ciddi aksaklık" oluşturduğuna karar vererek herhangi bir protestonun bitirilmesini isteyebilecek.

Resmi araçların yolunun kesilmesine müsaade edilmeyeceği için parlamento yakınlarındaki gösterilere de sınırlama getirilebilecek.

Heykellere zarar verilmesi durumunda 10 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Tasarıya karşı gösterilerde polis araçları ateşe verilmişti

Londra'da nisanda düzenlenen gösteride ise polisle eylemciler arasında çatışma yaşanmış, 26 gösterici gözaltına alınmıştı.

Martta tasarıya karşı Bristol kentinde yapılan gösteride, eylemciler bir karakola saldırmış ve polis araçlarını ateşe vermişti.