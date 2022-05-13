İngiltere'de ‘kel’ demek cinsel saldırı oldu

İngiliz mahkemesi, birine "kel" demenin cinsel saldırı olduğuna karar verdi. Mahkeme, iş yerinde anlaşmazlık yaşandığı sırada bir çalışanın, çalışma arkadaşına hakaret etmesini cinsel saldırı olarak yorumladı. İngiliz mahkemesi, kelliğin bir cinsiyetin karakteristik bir özelliği olabileceğine hükmederek ikisi arasında bağlantı olduğuna kanaat getirdi.

'ERKEKLERDE DAHA YAYGIN OLDUĞU İÇİN CİNSİYETÇİ BİR HAKARET'

The Telegraph'ın haberinde, elektrikçilik yapan Tony Finn isimli çalışanın 2021'de, 24 sene boyunca çalıştığı British Bung Company isimli şirketten kovulduğu ve kendisine “kel pislik” dendiği için şikayetçi olduğu bilgisi yer aldı. Finn, kendi yöneticisi Jamie King’in kendisine “Şişko kel pislik” dediğini ifade etti.

Hakim Jonathan Brain, bu hakaretin bir saldırı mı yoksa bir hakaret mi olduğuna dair incelemelerde bulundu. Mahkeme, “Saç dökülmesi erkeklerde kadınlardan daha yaygın görüldüğü için bu hakaretin cinsiyetçi bir hakaret olduğuna” karar verdi. Mahkemede, “Biz bu hakaretin Bay Finn’in kişiliğine ve saygınlığına yönelik saldırgan, aşağılayıcı ve küçük düşürücü olduğuna kanaat getirdik” denildi. Ödenecek tazminat ile ilgili karar ilerleyen süreçte açıklanacak.