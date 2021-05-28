AjansHaber.com.tr Dünya İngiltere'de İsrail protestosu

İngiltere'de İsrailli SİHA fabrikalarının kapatılması için protesto düzenlendi

İngiltere'de Filistin yanlıları, ülkedeki İsrail'e ait SİHA fabrikalarının kapatılması çağrısı yaptı. Protestocular, İsrail merkezli savunma şirketinin başkent Londra'daki bürosunun önünde toplandı.

Filistin yanlıları, günlerce şirketin Leicester kentindeki fabrikasında eylem yaptılar.
İsrail'e SİHA üretimini geciktirmeyi amaçladılar.

Göstericiler bu kez, İsrail merkezli savunma şirketinin Londra'daki bürosunun önünde toplandı.

İsrail'in saldırıları protesto edildi

İsrail'in Mescid-i Aksa ve Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı. İngiltere'deki İsrail'e ait SİHA fabrikalarının kapatılması çağrısı yaptı.

"İsrail savaş suçlusu" yazılı pankartlar ile Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "Terörist İsrail" ve "Özgür Filistin" sloganları attı. 

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