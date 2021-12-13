İngiltere'de bu kez kan stoğu alarmı

NHS, bu kış soğuk algınlığı ve grip riski nedeniyle kan bağış seviyelerinin kritik seviyede düşebileceğini bunun da ülkede kan stoğu krizi yaratabileceğini açıkladı.

NHS'ye bağlı kan bağışından sorumlu düzenleyici bu açıklamayla son 12 ay içinde ikinci kez kritik bir olay ilan etti.

Düzenleyici, düşük stoklar için en son 2018'de kötü hava ve kar nedeniyle kan stoğu uyarısı yayınlamıştı.

Independent'a konuşan NHS yetkilisi, "Kış, kan stokları için her zaman zorlu bir dönemdir, ancak mevsimsel baskılar daha erken oluyor ve COVID-19 ile birlikte daha soğuk hava ve daha yüksek soğuk algınlığı ve grip oranlarından endişe duyuyoruz, destekleyici aşı programı da dahil olmak üzere, durumu bu yıl daha kritik hale getirebilir." dedi.