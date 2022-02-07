İngiltere'de akılalmaz operasyon: Polisten 'hadım' tarikatına suçüstü!

İngiliz polisi Kuzey Londra'daki korkunç 'Nullo' tarikatının barındığı eve baskın düzenledi ve yedi kişiyi tutukladı. Baskınla birlikte ortaya çıkarılanlar ise adeta duyanın kanını dondurdu.

Kendilerine "Nullo" adı verilen Hadım tarikatının üyelerinin, canlı yayında hadım etme işlemi gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Polis, biri altmış yaşlarında olan yedi kişiyi, görüntülerde vücut kısımları çıkarılan ve 'Eunoch Maker' adlı bir elebaşı tarafından yönetilen tuhaf bir hadım etme tarikatı ile bağlantılı olarak gözaltına aldı.

Grup büyük olasılıkla, dokuz yıl önce özel bir akşam yemeğinde beş misafire servis etmek için penisini ve testislerini aldıran 23 yaşındaki aseksüel Japon sanatçı Mao Sugiyama'dan ilham aldı. Sugiyama daha sonra meme uçlarını da aldırtmıştı.

Polis, Kuzey Londra'daki Finsbury Park'ta bir eve baskın düzenlediklerini ve orada üç gün boyunca masaüstü bilgisayarları, dizüstü bilgisayarları ve diğer nesneleri plastik kanıt torbalarına koyduklarını belirtti.

Vücut parçalarının bodrum katında çıkarıldığı ve bunların bir Twitter hesabı üzerinden tanıtılan bir yetişkin kanalı aracılığıyla izle ve öde esasına göre isteyenlere izletildiği bildiriliyor.

Baskın yapılan evde yaşayan ve ciddi fiziksel yaralanmaya neden olma şüphesiyle tutuklanan 44 yaşındaki Norveçli bir adamın yanı sıra, 30'lu, 40'lı, 50'li ve 60'lı yaşlardaki altı kişi daha tutuklandı.

Evde yaşayan şüpheli elebaşının kendisine 'Hadımcı' lakabını taktığı ve kendisini ampute (uzuvların kesilerek alınması) ettiği söyleniyor. Tutuklanan yedi zanlının tümü kefaletle serbest bırakıldı.