İngiltere yarı finalde!
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde 120 dakikası 1-1 biten maçta İngiltere, İsviçre'yi penaltılarda 5-3 yenerek yarı finale yükseldi.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde İngiltere ile İsviçre karşı karşıya geldi.
Düsseldorf Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
Karşılaşmada normal süre 1-1 sona erdi ve uzatma devrelerine geçildi. İlk uzatma devresinde gol sesi çıkmadı.
117. dakikada Shaqiri'nin köşe vuruşundan kaleye gönderdiği top direkten oyun alanına döndü.
İkinci uzatma devresinde skor değişmedi ve seri penaltı atışlarına geçildi.
Penaltı atışlarını 5-3 kazanan İngiltere turu geçen taraf oldu.
İngiltere'nin yarı finaldeki rakibi Hollanda-Türkiye eşleşmesinin galibi olacak.
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