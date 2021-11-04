İngiltere ve Galler’de kadınlara yönelik rekor sayıda tecavüz vakası kayda geçti

Kadınların güvenliğine yönelik ülke genelinde tartışmalar sürerken, 2021 ile 2020'nin haziran ayları arasında 61 bin 158 tecavüz vakasının polis kayıtlarına geçtiği bildirildi.

Ulusal İstatistik Ofisi’ne göre, Covid-19 salgınıyla birlikte diğer suçlar azalırken, tecavüz oranları ülkede önemli ölçüde artış gösterdi. Polis kayıtlarına göre, tecavüz oranları bir önceki yıla oranla yüzde 8 artış gösterdi.

Bütün suçlar içinde tecavüzün oranı yüzde 37 olurken, 2021 haziran ayı itibarıyla son bir yıl içinde 61 bin 158 tecavüz suçu kaydedildi.

Özellikle nisan ve haziran aylarındaki dönemde tecavüz vakalarının önemli ölçüde arttığına işaret edilen polis kayıtlarına göre, sadece bu aylarda 17 bin 300 tecavüz rapor edildi.

Ulusal İstatistik Ofisi’nde suç istatistikleri bölümünün sorumlusu Nick Stripe, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, dünya genelinde sürdürülen kampanyalarla birlikte eskiye oranla kadınların yaşadıkları mağduriyet karşısından sessiz kalmayarak, polise şikayette bulunma konusunda daha fazla kararlı olmalarının da görülen vaka sayısındaki artışta önemli olduğunu ifade etti.

Bu arada ülkede aile için şiddet oranlarının yüzde 6 arttığı ve kayda geçen şikayetlerin sayısının 850 bine yaklaştığı bildirildi.