AjansHaber.com.tr Dünya İngiltere ve Galler'de Grev

İngiltere ve Galler'de hemşireler şubatta yeniden greve gideceklerini duyurdu

İngiltere ve Galler'de hemşireler, artan hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında adil maaş artışı talebiyle şubatta yeniden greve gideceklerini açıkladı.

Ülke çapında 300 binden fazla üyesi bulunan ve hemşireleri temsil eden RCN (Royal College of Nursing) sendikasından yapılan açıklamada, şubatta şimdiye kadarki en geniş çaplı grevin yapılacağı belirtildi.

Sendika, İngiltere ve Galler'de ocak sonuna kadar müzakerelerde ilerleme sağlanamazsa 6-7 Şubat'ta grev yapılacağını bildirdi.

İngiltere'de hemşirelerin ayrıca 18 ve 19 Ocak’ta iş bırakma eylemi yapması bekleniyor.

İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'da, on binlerce hemşire 15 ve 20 Aralık'ta greve gitmişti.

RCN sendikası, yüzde 19'luk maaş zammı talebinde bulunurken, hükümet söz konusu talebin karşılanamaz olduğunu belirtiyor.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Son 30 yılın en ölümcül uçak kazası!
Almanya'da istifa
Nepal'de düşen yolcu uçağının karakutusu bulundu
Afganistan eski milletvekili öldürüldü
Türkiye'den "İnsani Koridor" çalışması
Slovenya'dan Karadağ'a AB uyarısı
Rus ordusu yine sivilleri vurdu!