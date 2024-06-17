İngiltere, Sırbistan'ı tek golle geçti

EURO 2024 C Grubu ilk hafta maçında Sırbistan ile İngiltere karşı karşıya geldi.

Mücadeledeki tek golü 13. dakikada Jude Bellingham attı. Saka'nın çizgiden çevirdiği topu kafa vuruşuyla tamamlayan yıldız oyuncu takımının galibiyet golünü attı.

Sırbistan son dakikalarda beraberlik için uğraşsa da golü bulamadı ve karşılaşma 1-0'lık İngiltere galibiyetiyle sonuçlandı.

C Grubu ikinci hafta maçlarında İngiltere Danimarka ile karşılaşacak. Sırbistan ise Slovenya ile kozlarını paylaşacak.