İngiltere Savunma Bakanı'ndan "Türkiye'de mülteci merkezi" haberlerine yalanlama

İngiltere Savunma Bakanı BenWallace, The Times gazetesinde yer alan "Türkiye'nin tepkisi nedeniyle İngiltere'nin Taliban'dan kaçan Afganlar için bölgesel merkezler kurma planlarından vazgeçtiği, mültecileri komşu ülkelerden getireceği" şeklindeki haberine Twitter üzerinden cevap verdi.

İngiltere'nin plandan vazgeçmediğini kaydeden Wallace, "Haberin hiçbir temeli yok, tamamen spekülasyon. Bölge genelinde bir dizi işleme merkezi kuracağımızı söyledik. Bunu, bölgesel merkezin Türkiye'de olacağı şekline siz getirdiniz." diye yazdı.

Not it hasn’t. The story has no basis at all - total speculation! We said we would “establish a series of processing hubs across the region.” You spin that to be a regional hub in Turkey!!!