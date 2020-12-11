İngiltere Savunma Bakanı’ndan Bayraktar TB2’ye övgü

İngiltere Savunma Bakanı Wallace, “Savunma Sanayii Reformu” konulu bir organizasyona katıldı.

Konuşmasında savunma sanayii yeniliklerine değinen Ben Wallace, Türkiye’nin Bayraktar TB2 ile askeri alanda yakaladığı başarıdan övgüyle bahsetti.

Savunma Bakanı Ben Wallace’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar;

▪️ “Türk İHA’sı Bayraktar TB2’ye bakın.”

▪️ “Suriye, Libya ve başka yerlerde yüzlerce zırhlı aracın ve hatta hava savunma sistemlerinin imha edilmesinden sorumlu.”

▪️ “Bu İHA’ların temelinde Türk inovasyonu var.”

▪️ “Seçkin yabancı programlara dahil olmalarının engellenmesi ile birlikte bizim bir zamanlar çok iyi yaptığımız bir şeyi yaptılar - inovasyon yarattılar.”

▪️ “TB2 ve beraberindeki mühimmatlar, teknik kabiliyetleri uygun maliyet ile birleştiriyor.”

Kaynak: https://www.gov.uk/government/speeches/defence-secretarys-speech-on-defence-reform