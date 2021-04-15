İngiltere: Rusya, ulusal güvenlik için en ciddi tehdit

Rusya'nın siber saldırılarına yönelik açıklamada bulunan İngiltere Dışişleri Bakanlığı Rusya'nın, ülkelerinin ulusal güvenliğine yönelik "en ciddi tehdit" olmaya devam ettiğini kaydetti.

İngiltere Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Londra'nın, Rusya'nın kötü niyetli faaliyetine ilişkin ABD'nin endişelerini paylaştığı belirtti.

Yayımlanan açıklamada, İngiltere'nin, Rus Dış İstihbarat Servisi'nin (SVR) Amerikan bilgi işlem şirketi SolarWinds'e yönelik siber saldırının arkasında olduğuna inandığı ifade edilerek şu sözlere yer verildi:

"İster siber alanda isterse de seçimlere müdahale veya istihbarat servislerinin saldırgan operasyonlarında olsun dünya çapındaki kötü niyetli faaliyetleri, Rusya'nın İngiltere'nin ulusal güvenliğine ve toplu güvenliğe yönelik en ciddi tehdit olmaya devam ettiğini gösteriyor."

İngiltere'nin uluslararası ortaklarıyla kendi uluslarını, Rusya'nın istikrarsızlaştırma girişimlerine karşı savunmaya devam edeceği kaydedilen açıklamada görüşlerine yer verilen Dışişleri Bakanı Dominic Raab, "Rusya'nın demokrasilerimizi baltalamak için neler yaptığını görüyoruz" sözlerini kullandı.

Bakan Raab, İngiltere ve ABD'nin, uluslararası ortaklarını, Rusya'nın kötü niyetli faaliyetlerine karşı kendilerini daha iyi savunmaya ve hazırlık yapmaya çağırdığını belirterek, tespit ettikleri yerlerde Rusya'nın bu tür faaliyetlerini duyuracaklarını vurguladı.