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İngiltere polisi PKK eylemine izin verdi!

İngiltere'nin başkenti Londra'da PKK sempatizanları terörist başı Öcalan paçavralarıyla eylem yaptı. İngiltere polisi eyleme müdahale etmedi.

Londra'da akşam saatlerinde toplanan bir grup PKK sempatizanı "Terörist Erdoğan" ifadelerini kullanarak eylem yaptı. İngiltere polisinin eyleme müdahale etmediği görüldü.

 

 

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