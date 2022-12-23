Londra'da akşam saatlerinde toplanan bir grup PKK sempatizanı "Terörist Erdoğan" ifadelerini kullanarak eylem yaptı. İngiltere polisinin eyleme müdahale etmediği görüldü.

İngiltere polisi PKK eylemine izin verdi!

Batının kelime oyunu

Avrupa Birliği(AB), PKK'yı, terör örgütü olarak tanıyor ancak YPG'yi terör örgütü olarak tanımıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu durumu şöyle eleştirmişti: "PKK'yı terör örgütü olarak kabul ettiklerini söylediler peki YPG'yi neden terör örgütü olarak kabul etmiyorsunuz? YPG, PKK'nın doğurduğu bir terör örgütüdür""





🔹İngiltere'nin başkenti Londra'da PKK sempatizanları terörist başı Öcalan paçavralarıyla eylem yaptı. pic.twitter.com/AoO3Xw3tlS