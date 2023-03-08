İngiltere, mücadeleye hazırız! BM'den uyarı geldi!

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, İngiltere Temsilcisi Vicky Tennant, Sunak'ın yapmış olduğu açıklamaya yanıt olarak önlemlerin uluslararası hukukun ihlali olacağını ve Manş Denizi geçişlerini durdurmak için böyle bir düzenlemeye gerek olmadığını söyledi.

Sunak 'mücadeleye hazır' mesajı verdi

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak mültecilerin yasa dışı yollarla ülkeye gelişini engelleyen yasayı geçirmek için "mücadeleye hazır" olduğunu belirtti. İşçi Partisi ise tasarının “kaosu daha da büyütme” riskini barındırıyor dedi.

Yasa tasarısı

İngiltere hükümeti yasa dışı yollarla ulaşan kişilerin sığınma talebinde bulunmasını fiilen engelleyecek yeni bir yasa tasarısı sundu. Tasarı, ülkeye yasa dışı yollarla geldiği anlaşılan kişilerin, ileride İngiltere'ye geri dönmesi ya da İngiltere vatandaşlığına başvurmasını da engelliyor.