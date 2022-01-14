İngiltere, Meta'ya kullanıcı verilerinden yararlandığı iddiasıyla 2.3 milyar sterlinlik dava açtı

İngiltere'deki 44 milyon Facebook kullanıcısının sosyal ağa kaydolduktan sonra verilerinin istismar edildiği iddia edildi. Bu nedenle Meta'ya bir dava açıldı ve davanın değeri ise 2,3 milyar sterlin olarak açıklandı.

Dava, Meta'nın, hizmete erişim hakkı verildiğinde Facebook'un Birleşik Krallık kullanıcıları için haksız bir fiyat belirleyerek 1998 Rekabet Yasasını çiğnediğini iddia ediyor. Hukuk uzmanı Dr. Liza Lovdahl Gormsen tarafından açılan davada, kullanıcılarından ücret talep etmeyen Facebook'a girmenin bedelinin, şirketin gelirinin çoğunu oluşturan kişisel verileri devretmek olduğunu savunuluyor.

Bahsi geçen dava, Facebook'un 2015 ve 2019 yılları arasında verilerinin kullanımı için 44 milyon İngiliz kullanıcısına tazminat ödemesi gerektiğini iddia ediyor; Facebook'un kullanıcılarının tüm kişisel ve özel verilerini aldığını söylüyor.

Meta, globalde gelirinin oldukça büyük bir kısmını, kullanıcılarının profillerini oluşturduğu için belirli demografik özellikleri ve tüketicileri hedefleyebilen reklamcılardan elde ediyor. Facebook'un kullanıcılarıyla tamamen orantısız bir ilişkisi olduğunu da sözlerine ekleyen Lovdahl Gormsen, şirketin kullanıcıların kişisel verilerini alarak onları sömürdüğünü söylüyor. Kullanıcıların şartlar ve koşullara tıkladıklarında bu anlaşmanın ne kadar adaletsiz olduğunu tam olarak anladıklarını sanmadığını da sözlerine ekliyor.

Lovdahl Gormsen, toplu davayı Londra'daki Rekabet Temyiz Mahkemesi'ne devre dışı bırakma davası olarak sunuyor. Bu da Facebook kullanıcılarının tazminat almak için davaya aktif olarak katılmaları gerekmediği ve vazgeçmeye karar vermedikçe iddianın bir parçası olacağı anlamına geliyor. Dava, 1 Ekim 2015 – 31 Aralık 2019 arasında en az bir kez Facebook kullanan Birleşik Krallık'ta ikamet eden tüm insanlar adına açılıyor.