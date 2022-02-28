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İngiltere, limanlarına Rus gemilerinin erişimini yasakladı

İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından limanlarına Rus gemilerinin erişimini yasakladı.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tüm İngiltere limanlarına Rus bayraklı, tescilli, sahip olunan, kontrol edilen, kiralanan veya işletilen herhangi bir gemiye erişim sağlamamalarını rica ettim. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in Ukrayna'daki eylemini göz önünde bulundurarak, bu gemilerin uyması gereken bu yasalarla, burada hoş karşılanmadığını açıkça belirttim."

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