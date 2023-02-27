İngiltere Lig Kupası Manchester United'ın oldu!
İngiltere Lig Kupası finalinde Manchester United, Wembley Stadyumu’nda Newcastle United’ı 2-0 yenerek 6. kez kupanın sahibi oldu.
İngiltere Lig Kupası finalinde Manchester United ile Newcastle United, Wembley Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.
İki takımında istekli başladığı karşılaşmada Manchester United, 33. dakikada Carlos Casemiro’nun golüyle 1-0 öne geçti.
Marcus Rashford’ın 33. dakikada attığı golüyle 2-0’ı yakalayan kırmızılılar, ilk yarıyı bu skorla kapattı.
İkinci yarıda başka gol olmayınca Manchester United, mücadeleden 2-0 galip ayrıldı ve kupayı 6. kez müzesine götürdü.
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