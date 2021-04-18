'İngiltere, Karadeniz’e 2 savaş gemisi gönderiyor'

Gazete, bir donanma yetkilisine dayandırdığı haberinde, İngiltere'nin mayıs ayında Type 45 destroyer ile Type 23 fırkateyni Karadeniz’e göndereceğini yazdı.

Haberde, gemilerin NATO ve Ukrayna’ya ile dayanışma göstergesi olarak bölgeye gönderileceği belirtildi.

Type 45 destroyerin uçaksavar füzeleri, Type 23 fırkateynin ise denizaltılara karşı savunma silahları ile donatılacağı ifade edildi.

Gemilerin mayıs ayında İstanbul Boğazı’ndan geçeceği kaydedildi.

NATO'dan Rusya'ya "Kerç Boğazı" uyarısı

NATO Sözcüsü Oana Lungescu dün Rusya'nın Karadeniz'in bir bölümünde deniz erişimini kısıtlama planları yaptığına ilişkin haberler üzerine açıklama yaptı.

Lungescu, böyle bir hamlenin gayrimeşru olacağını, Rusya'nın istikrarsızlaştırıcı tutumunun daha geniş bir örneğini teşkil edeceğini belirtmişti.