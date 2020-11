İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanından TF-X paylaşımı

İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanı Mareşal Sir Michael Wigston, Milli Muharip Uçağı TF-X ve Çok Yönlü Muharebe Helikopteri T129 ATAK ile ilgili paylaşımda bulundu.

İngiliz komutan sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "BaE Systems Air ile TUSAŞ, Türkiye’nin yeni nesil savaş uçağını inşa ediyor. Ulusun gurur duyabileceği bu proje, İngiltere ve Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin gücünü simgeliyor." ifadelerini kullandı.

.@BAESystemsAir integrated with @TUSAS_TR building Turkey’s next generation combat aircraft. A national project the nation can be proud of, symbolic of the strength of the UK and Turkey bilateral relationship. #wearenato @TUSAS_EN @RoyalAirForce #turkishaerospace pic.twitter.com/PAkv9cmhSJ