İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanından TF-X paylaşımı
TF-X ve T129 ATAK ile ilgili paylaşımda bulunan İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanı Mareşal Wigston, yeni nesil savaş uçağı TF-X'in İngiltere ve Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin gücünü simgelediğini belirtti.
İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanı Mareşal Sir Michael Wigston, Milli Muharip Uçağı TF-X ve Çok Yönlü Muharebe Helikopteri T129 ATAK ile ilgili paylaşımda bulundu.
İngiliz komutan sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "BaE Systems Air ile TUSAŞ, Türkiye’nin yeni nesil savaş uçağını inşa ediyor. Ulusun gurur duyabileceği bu proje, İngiltere ve Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin gücünü simgeliyor." ifadelerini kullandı.
.@BAESystemsAir integrated with @TUSAS_TR building Turkey’s next generation combat aircraft. A national project the nation can be proud of, symbolic of the strength of the UK and Turkey bilateral relationship. #wearenato @TUSAS_EN @RoyalAirForce #turkishaerospace pic.twitter.com/PAkv9cmhSJ— ACM Sir Mike Wigston (@ChiefofAirStaff) November 19, 2020
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