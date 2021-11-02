İngiltere Başbakanı'nın kardeşi açıkladı: Büyük büyükannemiz Türk bir tüccara köle olarak satılmış

İngiltere'nin önde gelen basın kuruluşlarından The Times gazetesinin haberine göre, Çerkeslerin sürgün edilmesinden sonra atalarının Türkiye'ye sığındığı bilgisini veren Rachel Johnson, büyük büyükannesi Hanife Feride'nin İstanbul'da tüccarlık yapan Ahmet Hamdi'ye köle olarak satıldığını aktardı. Rachel Johnson'a göre, Hanife Feride satıldığında henüz 13 yaşındaydı.

Johnson, büyük büyükannesinin yıllar önce yaşadıklarını anlatırken, "Çerkes bir ailenin Karadeniz kıyısındaki yoksul bir köyde kalmasından ziyade kızını İstanbul’da zengin bir tüccarla evlendirmesi onların bugünkü konumlarına ulaşmaları yönünden epey önemli. Yani Karadeniz kıyısında yoksul bir köyde kalmadıkları için niye ağlayayım ki? Torunu, gelecekte dünya lideri olacak bir siyasetçiyi dünyaya getirdi." ifadelerini kullandı.

Rachel Johnson, İstanbullu zengin tüccarla yapılan evliliğin büyük büyükannesinin şansını açtığını, büyük torununun "dünya lideri" olduğunu ve geçmişte yaşanan bu duruma üzülmediğini dile getirdi.

Çankırılı Johnson'lar

55 yaşındaki Boris Johnson ve 56 yaşındaki ablası Rachel Johnson , öldürülen Osmanlı İmparatorluğu'nun son Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) Ali Kemal'in torunu Stanley Johnson'ın oğlu. Damat Ferit Paşa hükümetlerinde Maarif (Eğitim) ve Dahiliye Nazırlığı (İçişleri Bakanlığ) yapan Ali Kemal'ın babası Hacı Ahmet Rıza Efendi, 1813'te Çankırı'nın Kalfat köyünde doğmuştu.

Johnson 2005'te BBC'ye verdiği röportajında Türk yanının zayıf olduğunu belirtse de “Türkiye'yi seviyorum” ifadelerinde bulunmuştu.