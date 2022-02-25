AjansHaber.com.tr Dünya "Ukrayna'ya daha fazla destek" verilmesi çağrısı

İngiltere Başbakanı Johnson'dan "Ukrayna'ya daha fazla destek" verilmesi çağrısı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "en acil" mesele olarak Ukrayna'ya daha fazla destek verilmesi çağrısında bulundu.

Başbakanlık Konutu 10 Numara, Johnson'ın, İngiltere'nin önderliğindeki Ortak Seferi Kuvvet (JEF) içerisinde yer alan Danimarka, Estonya, Finlandiya, Letonya, Litvanya, Hollanda, Norveç ve İsveç'in lideriyle yaptığı çevrim içi görüşmenin ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, liderlerin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın çevresine odaklanılması dahil, daha fazla yaptırımın gerekli olduğu konusunda anlaştığına işaret edilerek şunlar kaydedildi:

"Başbakan Johnson, en acil mesele olarak Ukrayna'ya daha fazla destek verilmesi gerektiğini söyledi. Johnson, Putin'in zarar verici eylemlerinin asla normalleştirilemeyeceğini veya Ukrayna'ya yönelik saldırganlığının bir oldubitti olarak kabul edilemeyeceğini belirtti."

JEF de bugün düzenledikleri toplantının ardından yaptığı ortak açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesini "en güçlü" şekilde kınadıklarını belirterek, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü güçlü şekilde desteklediklerini bildirdi.

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