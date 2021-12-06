İngiltere Başbakanı Boris Johnson, polis üniformasıyla uyuşturucu baskınına katıldı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, uyuşturucu baskınına katıldı. Polis üniforması giyen Johnson, yaptığı açıklamada uyuşturucu kullanımı konusunda boş durmayacaklarını ve sert önlemler alacaklarını söyledi.

Polislere eşlik etti

Boris Johnson, Liverpool kentinde uyuşturucu operasyonu yapan polislere eşlik etti.

Başbakan Johnson, hükümetin 10 yıllık uyuşturucuyla mücadele stratejisini açıklamadan önce uyuşturucu satıcılarına yapılan baskınlara katıldı. Sabah saatlerinde yapılan baskınlar sırasında Johnson'ın polis üniforması giydiği görüldü.

"Sert önlemler getiriyoruz"

Baskın sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Johnson, uyuşturucu kullanımı konusunda boş durmayacaklarını ve sert önlemler alacaklarını belirtti.

Johnson, 'yaşam tarzları nedeniyle ortaya çıkan tıbbi veya psikolojik sorunların tedavisi için uyuşturucu kullananlar' anlamına gelen 'yaşam tarzı kullanıcılarının' da sorunun bir parçası olduğuna işaret etti.