İngiltere Başbakanı Boris Johnson istifa etti
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa etti. Johnson, sonbaharda yapılacak parti liderliği seçimine kadar başbakan olarak görevine devam edecek.
İngiltere'de hükümet kanadından üst üste gelen istifaların ardından koltuğu sallanan Boris Johnson, iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa ettiğini açıkladı.
Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da açıklamalarda bulunan Johnson, “Yeni lider gelene kadar görevimin başındayım” şeklinde konuştu.
Johnson, sayıları 54'e ulaşan istifalar zincirinin ardından koltuğunu bırakmak zorunda kaldı.
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