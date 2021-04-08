İngilizler William’ın kral olmasını istiyor

İngiliz Independent gazetesinin BMG Araştırma Şirketi'ne yaptırdığı anket sonuçlarına göre, İngilizlerin yüzde 46'sı tahtın birinci varisi Prens Charles'ın tahtan çekilerek büyük oğlu Prens William'ın kral olmasını diliyor.

Yüzde 20 oranındaki bir kesim ise 70 yaşındaki Galler Prensi Charles'ın eşi Camilla'nın Kraliçe 2. Elizabeth'in ardından kraliçe olmasını istiyor.

1508 kişi ile yapılan araştırmada, Prens Charles'ın tahtını devretmesini istemeyenlerin oranı ise yüzde 11 de kaldı.

Prens William'ın tahta geçmesini dileyenler daha çok 18-24 yaş aralığındaki kişiler oluşturdu.

Kraliçe 2. Elizabeth halen İngiltere kraliyetinin en uzun süre tahtta kalan ismi ünvanını taşıyor.

2. Elizabeth, babası 6. George hayatını kaybetmesinin ardından 1952 yılında kraliyetin ilk varisi olarak tahtta geçmişti.