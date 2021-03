İngilizler tatil için Türkiye'yi istiyor

Telegraph gazetesinin yaptığı bir ankette, turistlere tatilini Türkiye'de yapmak isteyip istemedikleri soruldu. İngilizlerin yüzde 69,9'u evet cevabını verirken, Türkiye'nin turistlere yeniden açılması ihtimalinin için 'harika bir haber' olduğu belirtildi.

Turizm, koronavirüsten en çok etkilenen sektörlerden biri oldu. Tedavilerin kısalması ve daha etkili yöntemlerin uygulanmaya başlanmasının yanı sıra aşılama, yaklaşan yaz mevsiminde sektörün umudu oldu. Özellikle havaların ısınmasıyla turizmciler vakalarda düşüş ve turistlerde artış beklerken, İngiltere'den turizm sektörü için umut verici bir haber geldi.

İNGİLİZ BASININDA ANKET DÜZENLENDİ

Turkey is set to become the first country to allow Britons in for summer holidays without requiring a vaccination certificate or negative Covid test.



Would you still feel comfortable travelling, if there are no Covid checks at all?



