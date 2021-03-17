AjansHaber.com.tr Dünya İngilizlere soruldu, çarpıcı sonuç ortaya çıktı

İngilizler tatil için Türkiye'yi istiyor

Koronavirüs salgını en çok turizm sektörünü etkiledi. Yaz aylarının yakınlaşmasıyla yeni bir hareketlilik bekleyen sektör için İngiltere'den müjdeli haber geldi.

Telegraph gazetesinin yaptığı bir ankette, turistlere tatilini Türkiye'de yapmak isteyip istemedikleri soruldu. İngilizlerin yüzde 69,9'u evet cevabını verirken, Türkiye'nin turistlere yeniden açılması ihtimalinin için 'harika bir haber' olduğu belirtildi.

Turizm, koronavirüsten en çok etkilenen sektörlerden biri oldu. Tedavilerin kısalması ve daha etkili yöntemlerin uygulanmaya başlanmasının yanı sıra aşılama, yaklaşan yaz mevsiminde sektörün umudu oldu. Özellikle havaların ısınmasıyla turizmciler vakalarda düşüş ve turistlerde artış beklerken, İngiltere'den turizm sektörü için umut verici bir haber geldi.

İNGİLİZ BASININDA ANKET DÜZENLENDİ

İngiliz basını, salgın döneminde ülkedeki turistlere tatillerini Türkiye'de yapıp yapmak istemediklerini sordu. İngilizlerin yüzde 69,9'u evet cevabını verirken, Türkiye'nin turistlere yeniden açılması ihtimalinin için 'harika bir haber' olduğu kaydedildi.

Böyle bir dönemde Telegraph gazetesi, İngiliz turistler için anket düzenledi. Ankette, "Türkiye, aşı belgesi veya negatif korona testi olmaksızın İngilizlerin yaz tatiline gelmesine izin veren ilk ülke olmaya hazırlanıyor. Koronavirüs kontrolleri olmadan yine de seyahat konusunda rahat eder miydiniz?" sorusu yöneltildi.

"BİR NUMARALI YAZ TATİLİ SEÇENEĞİ"

Gazetenin haberinde, "Türkiye, Britanya'nın bir numaralı yaz tatili seçeneği oldu" vurgusu yapıldı. İngiliz turistlerin, Akdeniz'in en iyi plajlarında dinlenebileceği, dünyanın en iyi mutfaklarından birinin tadını çıkarabileceği ve eşsiz antik bölgelerde yürüyüş yapabileceği belirtildi. Türkiye'nin turistlere yeniden açılması ihtimalinin İngilizler için "harika bir haber" olduğu kaydedildi.

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