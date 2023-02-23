İngilizler açıkladı! Sambacı yıldız Cimbom yolunda
Galatasaray'ın, İngiliz ekibi Aston Villa'dan kadrosuna katmak istediği Brezilyalı yıldız oyuncu için İngiliz basınından flaş bir iddia geldi.
Galatasaray'ın, İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa forması giyen Philippe Coutinho'yu istediği belirtilmişti.
30 yaşındaki futbolcunun transferine ilişkin sarı kırmızılılara müjdeli haber geldi.
İngiliz basınında yer alan habere göre Corinthians, Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna katma umudunu kaybetti.
Corinthians'ın transfer yarışının dışında kalmasının ardından Galatasaray'ın, Coutinho için teklif yapmaya hazırlandığı aktarıldı.
Diğer yandan Flamengo'nun da başarılı ismi transfer etmek istediği kaydedildi.
Sambacı yıldızın transferinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Coutinho'nun kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
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