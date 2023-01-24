İngiliz The Guardian'da manşet Fatih Terim!

A Milli Futbol Takımı ile ve Galatasaray ile unutulmaz başarılara imza atan Fatih Terim'e dünyanın prestijli gazetelerinden The Guardian tarafından büyük onur.

Normalde her yılın Aralık ayında duyuruluan ve bu yıl Kasım ayında başlayan Dünya Kupası'ndan ötürü açıklanması ertelenen 'Yılın En İyi 100 Erkek Futbolcusu' listesini belirleyecek jürideki isimler belli oldu.

İngiliz The Guardian gazetesi bu seneki jüride sürpriz bir isme yer verdi. Jüride eski futbolculardan Patrik Andersson, Maicon gibi isimlerin yanı sıra teknik adamlar arasında Türkiye A Milli Takımı ve Galatasaray 'ın eski teknik direktörü Fatih Terim de yer aldı.

Terim'in yanında Avram Grant ve İzlanda Teknik Direktörü Magnus Mar Einarsson da jüriye dahil oldu. Tüm dünyadan gazetecilerin de dahil edildiği jüride Türkiye'den Hürriyet Gazetesi yazarı ve BeIN Sports yorumcusu Uğur Meleke yer aldı.

Çalhanoğlu adaylar arasında

Yılın En İyi 100 Erkek Futbolcusu' listesinin adayları arasında Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun da bulunduğu belirtildi.