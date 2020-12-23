İngiliz spiker Ben Brown, canlı yayında esnerken yakalandı

İngiltere'de yayın yapan uluslararası televizyon kanalı BBC'nin haber spikeri Ben Brown canlı yayında olduğunu unutarak esnedi. Haber spikeri Ben Brown'un geriye doğru yaslanarak esnemesi de kameraya yansıdı.

HEMEN TOPARLANIP YAYINA DEVAM ETTİ

Televizyonda İngiliz tarihi ile ilgili haberler gösterilirken, Brown, canlı yayına tekrar bağlandığını fark etmedi. Uykusuzluktan esneyen sunucu, olayı fark ederek anında ağzını kapattı ve 'Affedersiniz' diyerek özür diledi. Kısa süreli panik yaşayan sunucu, hemen kendisini toparlayarak haberlere kaldığı yerden devam etti.