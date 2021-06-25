İngiliz Sağlık Bakanı Matt Hancock'un ilişki skandalı!

İngiltere, yasak ilişki skandalıyla sarsılıyor. Koronavirüs salgınıyla beraber tüm ülkenin ağzından çıkan her sözü ve kararı takip ettiği İngiliz Sağlık Bakanı Matt Hancock, karıştığı aldatma olayıyla ülke gündemine bomba gibi düştü.

Hancock, 15 yıllık eşi Martha Hancock'u aldatırken kameralara yakalandı, hem de sürpriz bir isimle…

BAKANLIK KORİDORUNDA YASAK İLİŞKİ

İngiliz medyasında çıkan haberlere göre 42 yaşındaki Hancock, başdanışmanı, 43 yaşındaki Gina Coladangelo ile yasak bir aşka yelken açtı. İkili, Sağlık Bakanlığı koridorlarında gizlice öpüşürken güvenlik kameralarına yakalandı.

Başkent Londra'da bulunan bakanlık binasında, 6 Mayıs'ta kaydedilen görüntülerde Hancock, danışmanı Coladangelo'u, etrafı kolaçan ettikten sonra kendisine çekerek öpüyor. Kapıyı kapatmadan önce etrafta kimse olup olmadığına bakan Hancock ve Coladangelu çiftinin, tutkulu bir biçimde birbirlerine sarıldığı da görülüyor.