İngiliz komedyen Nusret'in uçuk fiyatlarını Tİ'ye aldı

İngiltere'de gündem Nusret'in abartılı fiyatları.

Salt Bae' lakabıyla ünlenen Nusret Gökçe, Londra'da açtığı yeni restorandaki pahalı menüsüyle gündem olmaya devam ediyor. İngiliz komedyen Munya Chawa, Nusret'i taklit ettiği son videosuyla sosyal medyada binlerce kişinin beğenisini aldı.

İngiltere'de toplumun her kesimi tarafından ilgi gören konularla ilgili hicivli videolar çeken komedyen Munya Chawa, son videosunda ‘Salt Bae’ lakabıyla tanınan Nusret Gökçe’yi taklit ederek gündem oldu. İngiltere’nin başkenti Londra’da açtığı yeni restoranındaki uçuk fiyatla sebebiyle eleştirilen Nusret'in taklidini yapan Chawa, binlerce kişinin beğenisini topladı.

Londra Knightsbridge’deki Nusr-et’in yeni şubesine giden bir müşterinin gelen hesabın fotoğrafını paylaşmasıyla restoran fiyatları gündem olmuştu. Adisyonda en çok dikkat çeken yemek 630 sterlinlik fiyatıyla Tomahawk steak'ti.

Instagram üzerinden yayınlanan videoda Munya, hem ünlü şefi hem de restoran müşterisini taklit ederek restorandaki pahalı deneyimi Tİ'ye alıyor. Gelen hesap karşısında şaşkınlık yaşayan müşterinin tepkisi ve Nusret'in cevabı, 'abartılı' bir şekilde tasvir ediliyor.

Are you kidding me 😳 This is the receipt from salt bae’s London restaurant. Nusr-ET in Knightsbridge, 4 Red Bulls are £44.00 and 2 cokes are £18.00

The total bill came to £1,812.40 And this place is a steakhouse 👇 But not to worry you get a complimentary, Turkish Tea 🍵😳 pic.twitter.com/ev1HE7nR2Y