İngiliz gazetesi Erdoğan'ı hedef aldı: “NATO’nun içindeki düşman”

İngiliz basınından The Telegraph gazetesinde, dünyanın gözünün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kaybetmesinde olduğu yazıldı. Kılıçdaroğlu'nun, Batı ile sürdürmek istediği ilişkilerin ve Batılı liderlerin beklentilerinin altı çizildi.

Daha önceki yazılarında da “Erdoğan’ın seçmen tabanında çatlak var” ifadesini kullanan İngiliz gazetesi The Telegraph, yine açık bir şekilde Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

"NATO'nun içindeki düşman"

The Telegraph tarafından paylaşılan yazıda "Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimleri kaybederse, özgür dünyanın sevinecek bir nedeni olacak. Erdoğan, NATO’nun içindeki düşman" denildi.

Seçmenlerin yönlendirilmek istendiği yazıda, 14 Mayıs'ta Ankara'nın Batı ittifakındaki konumunu koruyup koruyamayacağının oylanacağı savunuldu.

"Kılıçdaroğlu NATO, ABD ve AB ile ilişkileri düzeltecek"

Kılıçdaroğlu için: "NATO, ABD ve AB ile ilişkileri düzeltecek." ifadesi kullanılırken, Kılıçdaroğlu'nun, NATO ve ABD ile ilişkileri düzeltme sözü verme taahhüdüne büyük ilgi gösterdiğine dikkat çekildi.

"Türkiye'nin itirazları hayal kırıklığına uğrattı"

Batılı liderler arasında Türkiye'nin bir NATO müttefiki olarak güvenilirliğinin sorgulandığı tartışıldı. İşte o ifadeler;

"Türkiye, Rusya'dan S-400 satın aldı. ABD, Ankara'yı F-35 programından dışlayarak ve yaptırımlar uygulayarak yanıt verdi."



"Daha yakın zamanlarda Türkiye, İsveç'in ittifaka katılmasına yönelik itirazlarıyla NATO liderlerini hayal kırıklığına uğrattı."