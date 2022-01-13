İngiliz enerji şirketi Ovo, 1.700 kişiyi işten çıkaracak

Merkezi Bristol şehrinde bulunan şirketten yapılan açıklamada, Ovo Energy'de çalışan 6 bin 200 kişiden 1.700'ünün işten çıkarılmasının planlandığı bildirildi.

İşten çıkarma kararına ilişkin, ülkenin en büyük işçi sendikalarından Unite tarafından yapılan açıklamada da "Üyelerimizin işlerini korumaları için elimizden geleni yapacağız. Kenarda oturup çalışanların salgının faturasının ödemesini izlemeyeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Mali krizle boğuşan şirket, hafta başında, müşterilerine faturalarını düşük tutmak için evcil hayvanlarına sarılarak uyumalarını tavsiye eden ve İngiliz medyasında eleştirilere neden olan bir mektup göndermişti.

İngiltere'de muhalefette olan İşçi Partisi, hafta başında, ülkede artan enerji fiyatları karşısından hanehalkının desteklenmesi için Kuzey Denizi'nde faaliyette bulunan enerji şirketlerine ek vergi getirilmesi çağrısında bulunmuştu.

İngiliz enerji denetim kuruluşu Ofgem, en son Ekim 2021'de, tüketicilerin enerji fiyatlarındaki artışa karşı korunması için faturalarda uygulanan üst fiyat limitini hane başına yıllık 1.277 sterline yükseltmişti. İngiliz denetim kuruluşunun bu ay içerisinde faturalardaki üst fiyat limitini bir kez daha yükseltmesi bekleniyor.

İngiltere'de geçen yılın ikinci yarısında artan enerji maliyetlerini faturalardaki üst fiyat limiti uygulaması nedeniyle müşterilerine yansıtmakta zorlanan 20'nin üzerinde küçük ve orta ölçekli enerji firması iflasını ilan etmişti.