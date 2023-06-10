İngiliz devi Cimbom'un yıldızıyla anlaştı!

Galatasaray'ın Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelsson, İngiliz ekibi Tottenham'la prensipte anlaştı.

Tottenham, Galatasaray'a genç savunma oyuncusu için 21 milyon euroluk teklifte bulundu. Galatasaray yetkilileri ise Nelsson için 25 milyon euroluk serbest kalma bedeli dışında tüm tekliflere kapalı olduğunu İngiliz ekibine bildirdi.

24 yaşındaki stoper, kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

Görüşmek için İstanbul'a gelecekler

Tottenham yetkilileri hafta içinde İstanbul'a gelerek, transferi bitirmek istiyor.

Nelsson, bu sezon sarı-kırmızılı ekipte, 35 maçta forma giydi ve şampiyonlukta önemli rol oynadı.