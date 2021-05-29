İngiliz basını: 'Türk drone'ları görülmemiş yeteneğe sahip'

Libya iç savaşında rakip gruplar arasındaki bir çatışmada konuşlandırılan patlayıcı taşıyan quadcopterlerin, insan emri olmadan kendi insiyatifleriyle düşman hedefleri yok ettiği düşünülüyor.

Birleşmiş Milletler için hazırlanan bir rapora göre, otonom silahlı bir insansız hava aracının geçen yıl bir insan hedefini “yakaladı” ve özel olarak emredilmeden onlara saldırdığı düşünülüyor.

KAMİKAZE SALDIRILARI

Türk askeri teknoloji şirketi STM tarafından üretilen bir Kargu-2 quadcopter olan drone, Mart 2020'de Libya hükümet güçleri ile Libya Ulusal Ordusu komutanı Halife Hafter liderliğindeki ayrılıkçı bir askeri fraksiyon arasındaki bir çatışma sırasında konuşlandırıldı.

Patlayıcı yük ile donatılan Kargu-2, bir kamikaze saldırısında hedefe yönlendirilerek patlayabiliyor.

BM Güvenlik Konseyi'nin Libya Uzmanlar Paneli'nin Mart 2021'de yayınlanan raporu New Scientist dergisi tarafından ele geçirildi.

HAFTER GÜÇLERİNİ BÖYLE 'AVLADI'

Raporda, Hafter güçlerinin geri çekilirken, hiçbir insan kontrolör gerektirmeyen ve otonom modda çalışan "son derece etkili" Kargu-2 insansız hava araçları tarafından nasıl "avlandığı" ayrıntılarıyla anlatılıyor.

Raporda, "Ölümcül otonom silah sistemleri, operatör ve mühimmat arasında veri bağlantısına ihtiyaç duymadan hedeflere saldırmak üzere programlandı: gerçek bir 'ateş et, unut ve bul yeteneği' ifadeleri yer aldı.

Maryland'deki Ulusal Terörizm Çalışmaları ve Terörizmle Mücadele Konsorsiyumu'ndaki Zak Kallenborn'a göre, bu saldırı insansız hava araçlarının insanlara kendi insiyatifiyle gerçekleştirdiği ilk saldırı olabilir.

'TEKNOLOJİ BİZİ BEKLEMEYECEK'

İngiliz savunma düşünce kuruluşu Royal United Services Enstitüsü'nden Jack Watling, New Scientist'e, yapay zeka silahlarının düzenlenmesi söz konusu olduğunda insansız hava araçlarının gri bir alanda olduğunu söyledi.

Watling, "Bu, otonom silahların düzenlenmesinin imkansız olduğu anlamına gelmiyor. Ancak bu, tartışmanın acil ve önemli olmaya devam ettiğini gösteriyor. Teknoloji bizi beklemeyecek” diye konuştu.