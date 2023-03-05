İngiliz basını duyurdu! Cimbom'a Brezilyalı yıldız

Adım adım şampiyonluğa koşan Galatasaray, bir yandan da yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Gomis'le yaşından dolayı sezon sonu yollarını ayırmayı planlaya Sarı-Kırmızılılar, Icardi'nin bonservisini almak için uğraşırken, Liverpool'un Brezilyalı yıldızı Roberto Firmino için de harekete geçti.

Aslan'ın bu girişimleri İngiliz basını tarafından da doğrulandı. İngiliz basınında yer alan haberde transferle ilgili şu ifadelere yer verdi:

"31 yaşındaki Firmino'nun sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Yeni bir sözleşmeye imza atmayacak ve bedelsiz olarak ayrılacak. Nunez ve Gakpo'nun arkasında kaldığı için ayrılık kararı aldığı belirtiliyor.

Süper Lig devi Galatasaray ise Firmino'nun durumunu sorguluyor. Ancak Inter ile Juventus'un da Firmino ile sözleşme imzalamak istedikleri iddia ediliyor. Fakat Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nde oynaması pek mümkün değil. Firmino bir karar verecek ve önünde uzun bir zaman var.

Galatasaray'a transfer olup kariyerini orada sürdürmeyi tercih edebilir. Süper Lig en iyi liglerden biri konumunda ve teklif edilen ücret oldukça iyi."

Açıklamalarda bulunan Firmino ise, "Liverpool, en başarılı dönemimdi ama ayrılma zamanım geldi" diye konuştu.