İngiliz basını açıkladı! Brezilyalı yıldız Aslan'a

Galatasaray, sezon sonunda hücum hattına takviye yapmak istiyor. Dursun Özbek ve kurmayları, transfer gündemine Liverpool forması giyen Roberto Firmino'yu aldı.

Sezon sonunda Liverpool'dan ayrılık kararı alan ve Galatasaray'ın transfer gündeminde bulunan Roberto Firmino konusunda sıcak bir gelişme yaşandı.

İngiltere'nin önde gelen transfer portallarından Team Talk'a göre Sarı-Kırmızılılar, Sambacı için önemli bir opsiyon durumunda.

İngiliz gazeteci Ben Jacobs, "Galatasaray'ın bu transferi bitirme konusunda Firmino'ya yoğun baskı uyguladığını biliyorum. Firmino, İtalya veya İspanya'ya gidip, kadrodaki birden fazla yıldız isimden biri olmak yerine Galatasaray'a gidip takımın yıldızı olmayı seçebilir. Galatasaray'ın burada bir şansı olabilir" dedi.

31 yaşındaki oyuncu bu sezon İngiltere'de 28 maça çıktı. Firmino bu karşılaşmalarda 10 gol 5 asistlik performans gösterdi.