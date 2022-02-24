İngiliz Bakanın, izahat için çağırdığı Rus büyükelçisini odasından kovduğu iddiası

Sky News'ın bakanlık kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Bakan Truss ile Rus büyükelçinin hararetli görüşmesi yaklaşık 10 dakika sürdü.

Bakanlık kaynakları, "Liz Truss, onu (Rus büyükelçiyi) erken kovdu. Rusya'nın defalarca yalan söylediğini ve uluslararası toplum nezdinde son güvenilirliğini kaybettiğini, kendisinden utanması gerektiğini söyledi." ifadelerini kullandı.

Görüşmede, Rus Büyükelçi Kelin'in, "olağan propaganda" yaptığını söyleyen kaynaklar, İngiliz bakanın mesajını Kelin'e ilettiğini ve sonrasında kapıyı gösterdiğini kaydetti.

- Kelin, bir haftada ikinci kez bakanlığa çağrıldı

Rus Büyükelçi Kelin, ülkesinin Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanıma kararının ardından 22 Şubat'ta da Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı. Böylelikle Kelin, bir haftada ikinci kez İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.