İnebolu-Kastamonu kara yolu çöktü!

Yükselen sel suları dere içinde ve İnebolu Çayı kenarından geçen İnebolu-Kastamonu kara yolunda hasara yol açtı.

Kara yolunun bir kısmı çökerken ulaşımda zaman zaman aksama yaşandı. Gece saatlerinde kara yolunun bir şeridi ulaşıma kapatıldı. Sabah saatlerinde yol kontrollü olarak tekrar ulaşıma açıldı.

İnebolu Mecit Çetinkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesi sular altında kaldı. Bahçe mazgallarının tıkanması nedeniyle biriken sular okulun duvarı kırılarak tahliye edildi.

Meteoroloji uyardı

Genel Müdürlükten yapılan tahmine göre, Kastamonu'nun kuzeydoğusu ile Sinop'ta devam eden yağışlar, bugün öğle saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli görülecek.

Vatandaşlardan yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenirken, bölgede tedbirler de artırıldı.